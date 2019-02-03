حقيقة انضمام ديانا كرزون لقناة الجزيرة بعد إعلانها رسمياًَ

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة ديانا كرزون وهي تعلن بنفسها عن الانضمام لقناة الجزيرة أثناء تواجدها في برنامج "هذا الصباح"، قائلة :"مشاهدينا الأعزاء دائما تعرفون أنني فنانة ومطربة منذ 16 عاما، ولكن اليوم أنا مذيعة رسمية لقناة الجزيرة"، أثار هذا المقطع جدلا كبيرا بعد إعلانها الانضمام لقناة الجزيرةكمذيعة لتقديم أحد البرامج.
وعلى الفور خرجت ديانا كرزون لتوضح حقيقة الأمر، وقالت إنها لم تعمل كمذيعة في قناة "الجزيرة"، وأن ذلك كان عبارة عن
جدير بالذكر أن ديانا كرزون تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "حب تقليدي"، وكانت أخر الاعمال الغنائية التي قدمتها هي أغنية "يعشق النسوان" من كلمات عمار الحسن، وألحان خالد العبيدي، وتوزيع موسيقي مثنى العيسى.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة انضمام ديانا كرزون لقناة الجزيرة بعد إعلانها رسمياًَ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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