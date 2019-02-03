كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي الثاني لفيلم الرعب “Us”

متابعة-سنيار: كشف المخرج Jordan Peele عن المقطع الثاني لفيلمه الجديد Us، الذي تنتجه شركته Monkey Paw Productions.

يجمع الفيلم النجوم Lupita Nyong’o، ونستون ديوك، إليزابيث موس، ماديسون كاري، كالي شيلدون، نويل شيلدون، ودوق نيكلسون.

تدور أحداث الفيلم حول الزوجين (لوبيتا نيونغو) و(وينستون ديوك)، اللذين يأخذان أولادهما إلى منزلهم على الشاطىء للاسترخاء وقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء، ولكن سكونهم يتحول إلى التوتر والفوضى عندما يصل بعض الزوار المروعين دون دعوة.

فيلم الرعب “Us” يصل إلى دور العرض في 22 مارس.