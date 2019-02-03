بالصورة- راغب علامة يلفت الانظار بقميص ألفيس بريسلي

Feb 03, 2019
فاجأ السوبرستار راغب علامة جمهوره صباح اليوم بإطلالة شبابية عصرية ملفتة للانظار جداً.
وظهر السوبرستار وقد ارتدى قميصاً رُسم عليها صورة مغني الروك اند رول الشهير ألفيس بريسلي.
الصورة حظيت على اعجاب المئات من المتابعين الذين علقوا بكلمات الثناء.
نذكر ان راغب علامة يستعد لإحياء حفلتين فنيتين في الأيام المقبلة، حيث سيعتلي مسرح المجاز في الشارقة، بتاريخ 8 شباط/فبراير القادم ليقدم للجمهور مجموعة من إبداعاته الفنية القديمة والجديدة، ضمن سهرة فنية مميزة في عالم الأغنية العربية.
ثم يسافر “علامة” الى الارن يلتقي محبيه ليلة عيد الحب بحفلة فنية سيحييها في العاصمة عمّان فيفندق شيراتون عمّان – الاردن بتاريخ 14 شباط/فبراير المقبل.
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