الفنانة رانيا فريد شوقي تعتبر وليد توفيق رمزًا للوفاء

قدمت الفنانة رانيا فريد شوقي الشكر للفنان وليد توفيق عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" حيث نشرت صورة تجمعها معه وكتبت كل الشكر للفنان وليد توفيق رمز الوفاء الذي لم ينسى مطلقا في كل حديث أن يتكلم عن الراحل غريد شوقي وتشجيعه له في بدايته الجدير بالذكر أن رانيا ووليد تقابلا معا مؤخرا في الكويت أثناء تكريمهما معا في إحدى المؤسسات الصحفية هناك قد يهمك أيضًا : رانيا فريد شوقي تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل "أيام العسل" رانيا فريد شوقي تبدأ تصوير الجزء الثاني مِن "أبوالعروسة"

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