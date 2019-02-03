السقا وشريف منير يُهنّئان هنيدي بمناسبة عيد ميلاده

أتصل كل من أحمد السقا وشريف منير بمحمد هنيدي بمناسبة عيد ميلاده ونشر السقا صورة له تجمعه بهنيدي في فيلم صعيدي في الجامعة الأميركية على حسابه على "فيسبوك" وكتب عليها كل سنة وأنتي طيب يا صديق العمر الجدير بالذكر أن السقا تعاون مع هنيدي في عدد من الأعمال منها فيلم همام في أمستردام وبعدها قدم السقا مجموعة من الأعمال كبطل منفردا منها أفريكانو وتيتو ومافيا
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