شكرا لقرائتكم خبر عن أمنية أفصح عنها محمد صبحى فى ندوته بمعرض الكتاب تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الفنان محمد صبحى إعجابه بفعاليات معرض الكتاب، وأشاد بإقبال المصريين على الكتب، وقال صبحى خلال ندوته بمعرض الكتاب إنه يتمنى أن يهجر المصريون الهواتف المحمولة ويقبلون على الكتب.

وأشاد صبحى بالجناح السعودى بالمعرض وما يحتويه من كتب قيمة، وتطرق الفنان الكبير إلى مشروع إنشاء فرقته المسرحية، واعتماده على الشباب وتدريبهم مجانًا وذلك فى مواجهة بوتيكات التمثيل على حد وصفه، التى تستغل حلم الشباب دون إفادتهم.

أخر أعمال النجم محمد صبحى هى مسرحية "خيبتنا" والتى تعرض على مسرح مدينة سنبل بالطريق الصحراوى "مصر ـ إسكندرية" وهى من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى الهوارى وميرنا ذكرى وعبير فاروق والفنان القدير شوقى طنطاوى والوجه الجديد حازم القاضى.

مسرحية "خيبتنا" تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.