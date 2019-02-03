شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد ضيف شرف حلقة فى السيت كوم "استوديو المشاهير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور الفنان حسن الرداد، مشاهده فى سيت كوم جديد "أستوديو المشاهير" مع المخرج على إدريس للعرض على الإنترنت، ويظهر فيه الرداد كضيف شرف على الأحداث من خلال شخصية إرهابى وشاركته فى المشاهد الفنانة مروى الأزلى، حيث يعتمد العمل على ظهور نجوم مصريين فى كل حلقة من الحقات كضيوف شرف.



حسن الرداد ومروة الازلى

وفى سياق متصل يواصل حسن الرداد التحضيرات الأخيرة لمسلسله الجديد "الابن الـ 13" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، من تأليف ورشة كتابة مكونة من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكرى، حيث يبدأ تصوير أول المشاهد الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة.

وظهر حسن الرداد فى رمضان الماضى بمسلسل "عزمى وأشجان" مع زوجها حسن الرداد وشارك فى بطولته سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوى، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومى فؤاد، محمد سلطان وعدد من ضيوف الشرف تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، ومن إخراج إسلام خيرى.