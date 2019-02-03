محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: دعم المخرج مجدي الهواري، نجله عبدالله "بودي"، في أولى تجاربه الفنية. ونشر "الهواري" البوستر الدعائي لفيلم "العفريت" من بطولة نجله "عبدالله"، وعلق على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: "منتظرين يا نجم، بودي، المخرج والبطل عبدالله مجدي الهواري". من ناحية أخرى، يستكمل "الهواري" عرض مسرحيته "3 أيام في الساحل" والتي تعرض بمدينة السادس من أكتوبر، بطولة محمد هنيدي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، ندى موسى.

كانت هذه تفاصيل خبر مجدي الهواري يدعم ابنه في "العفريت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.