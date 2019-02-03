الخال والأسطورة وشيخ الملحنين.. لقاءات لم تكتمل مع كوكب الشرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في أول خميس من كل شهر، كان المصريون على موعد مع صوت كوكب الشرق، التي وحدت الجميع تحت راية صوتها، فالتفت الأسرة وتماهت مع صوتها العبقري الذي "لا ينبغي لأحد من بعدها".

أم كلثوم التي تمر اليوم الذكرى الـ 44 على رحيلها، استطاعت أن تأسر القلوب بكلمات وألحان كانت تنتقيها بعناية شديدة، فكانت هي صوت الحب، العتاب، الفراق، الحنين، وصوت الوطن.

وقدمت سيدة الغناء العربي خلال مشوارها الفني مجموعة من الأغاني التي حفظها جمهورها من المحيط للخليج عن ظهر قلب، فلا ينسى أحد رائعة "ألف ليلة وليلة"، أو قصيدتها الأشهر "الأطلال"، أو "بعيد عنك"، "فكروني"، "أغدا ألقاك"، وغيرها الكثير من الروائع.

وفي مشوار سيدة الغناء العربي، مجموعة من اللقاءات التي لم تكتمل، أبرزها:

محمد فوزي

الفنان الكبير محمد فوزي هو من قدم الموسيقار بليغ حمدي لكوكب الشرق، لشدة إيمانه به، حتى إنه قال عنه: "أنا هقدملك شاب الناس هتفضل تغني ألحانه 60 سنة"، ومن بعدها نشأت بينهما صداقة كبيرة.

"فوزي" كان يحلم بالتعاون مع كوكب الشرق في أغنية تجمعهما، وبالفعل استقرت كوكب الشرق على منحه كلمات أغنية "أنساك" للشاعر الكبير مأمون الشناوي، وبالفعل بدأ "فوزي" في تلحينها، وأثناء زيارة "بليغ" لمنزل فوزي، انشغل الأخير وترك الكلمات بجوار ضيفه، وحينما عاد وجد "بليغ" يدندن مطلع الأغنية بعدما لحنها في دقائق معدودة.

أعرب فوزي وقتها عن إعجابه الشديد بها، وتحدث مع أم كلثوم هاتفيا وأكد أن "بليغ" لحنها "أحسن منه"، وطلب من كوكب الشرق عدم إبلاغه بأنه كان قد بدأ في تلحينها، لأن بليغ لو علم بالأمر لن يكمل الأغنية، وبهذا لم يكتمل حلم فوزي في التعاون مع كوكب الشرق.

محمد سلطان

قال الموسيقار محمد سلطان، في تصريح خاص لمصراوي، أن كوكب الشرق أرسلت إليه كلمات أغنية "ودارت الأيام"، ووقتها "طار من السعادة" لأنه سيتعاون مع الست، وبالفعل بدأ في تلحين مطلع الأغنية، إلا إن اتصالا هاتفيا من الموسيقار محمد عبدالوهاب أنهى حلمه.

وتابع: "عبدالوهاب كلمني وقالي إن كلمات الأغنية عنده من سنة، وبالفعل وقفت تلحين الأغنية خاصة إن عبدالوهاب أستاذي ومعلمي، وطلبت منه إنه يبلغ الست باللي حصل، ولما عرفت وعدتني إن هيبقى فيه تعاون تاني بينا، لكن للأسف أمنيتي إني أعمل لها لحن مكتملتش".

سيد مكاوي

على عكس "سلطان" و"فوزي"، تعاون الفنان الكبير سيد مكاوي مع كوكب الشرق في أغنيتها الشهيرة "يا مسهرني"، واختارت أم كلثوم أن تتعاون مرة ثانية مع الشيخ سيد، ومنحته كلمات أغنية "أوقاتي بتحلو"، وبالفعل أجرت بروفات على اللحن، إلا إنها رحلت دون أن تغنيها على المسرح.

بعدها بعدة سنوات، طلبت الفنانة وردة الجزائرية من الشيخ سيد أن تغني "أوقاتي بتحلو"، إلا إنه رفض قائلًا: "دي أغنية نحس"، وبعدها اقتنع سيد مكاوي بأن تقوم وردة بغناء الأغنية، وأجرى بعض التعديلات على اللحن ليتناسب مع صوت وردة، وغنتها بالفعل وكانت نقلة حقيقية في مشوارها الفني.

عبدالرحمن الأبنودي

أدركت كوكب الشرق موهبة الشاعر الشاب عبدالرحمن الأبنودي، فطلبت من بليغ حمدي غناء أغنية "بالراحة يا حبيبي" من كلمات الأبنودي، لكنه رفض خاصة أن الأغنية خفيفة ولا تتناسب مع قيمة كوكب الشرق.

المرة الثانية حينما نُشر للأبنودي شعرا عن ثورة اليمن في جريدة الأهرام، وطلبت الست أن تغني الأغنية، فقال الأبنودي أنه كتبها للملحن عبدالعظيم عبدالحق، وطلب من أم كلثوم أن تستأذنه لغناء الأغنية، وكان شرط "عبدالعظيم" أن يلحن الأغنية لأم كلثوم، ولكنها رفضت.

المرة الأخيرة كانت حينما استمعت أم كلثوم لعبدالحليم حافظ وهو يغني أغنية "ابنك يقولك يا بطل هاتلي نهار"، وطلبت من كمال الطويل- ملحن الأغنية- أن تبلغ الأبنودي بأنها تريد غنائها، إلا إنه قال أن الأمر بيد العندليب، ورفض عبدالحليم وقتها التنازل عن الأغنية، وكانت "التالتة تابتة" هذه المرة، وقررت الست عدم التعاون مع الأبن