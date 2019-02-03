السفارة الفرنسية في ذكرى رحيل أم كلثوم: "الهرم الرابع"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة "أ ش أ"

أحيت السفارة الفرنسية في القاهرة بكوكب الشرق أم كلثوم "الهرم الرابع" في الذكرى الـ44 لرحيلها عن عالمنا الموافق 3 فبراير عام 1975.

وكتبت السفارة، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" اليوم الأحد: "في ذكرى غيابها، منذ ما يقرب من نصف قرن، تظل أم كلثوم، هذا الهرم الرابع".

كما نشرت السفارة الفرنسية صورة لكوكب الشرق خلال الحفل الذي أحيته ‏على مسرح الأولمبيا في باريس العام 1967.