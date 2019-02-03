خاص| تغييرات في سيناريو "أبو جبل" بسبب التسريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

علم "الخليج 365" من مصادره أن السيناريست محمد سيد بشير، مؤلف مسلسل "أبو جبل"، أنهى كتابة أكثر من نصف الحلقات، والتي أجرى عليها بعض التغييرات بسبب تسربيات من القصة الأصلية التي ستتميز بطابع درامي.

وأكدت المصادر لـ"الخليج 365" أن الفنان أحمد خالد صالح انضم لأسرة المسلسل، الذي يخوض دور بطولته الفنان مصطفى شعبان، الذي بدأ التصوير منذ يومين.

وجاء انضمام صالح بعد انضمام حسن حسني، ومريم حسن، فيما نفت مصادر صحة ما تردد عن مشاركة آيتن عامر، صلاح عبد الله، محمد لطفي، وخالد كمال.

المسلسل تشارك في بطولته نجلاء بدر، محمود البزاوي، دياب، حسن حسني، مريم حسن، أحمد خالد صالح، ومحمد علي رزق. وهو عمل من إخراج أحمد صالح.