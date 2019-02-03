بالفيديو.. تامر حسني يفجر مفاجأة لهواة الغناء الكايروكي

تامر حسني كتب - أحمد أيوب: طرح الفنان تامر حسني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موسيقى أغنية " 100وش" بدون أصوات مطربيها موضحًا أنه التمس حب الجمهور للأغنية. الجمهور للأغنية. وتابع حسني :" أنه رصد اهتمام كثيرًا من المغنيين الشباب بالأغنية؛ لذلك قدم لهم النسخة الموسيقية؛ تسهيلًا عليهم في التسجيل". يذكر أن "100وش" من أغاني ألبوم "عيش بشوقك"، وشارك تامر حسني في غنائها الفنان أحمد شيبا، دياب، مصطفي حجاج،، وهي من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع أحمد عادل.

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