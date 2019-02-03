شاهد.. عائشة بن أحمد تكشف عن طبيعة شخصيتها في" أبو جبل"

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كشفت الفنانة عائشة بن أحمد، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات"إنستجرام"، عن طبيعة شخصيتها مسلسل" أبو جبل"، الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفي شعبان، ومن القرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، حيث نشرت صورة لها من كواليس تصوير أول مشهد لها من المسلسل، وعلق علي الصورةكاتبة:"مريم... مسلسل أبو الجبل رمضان 2019 ".
يذكر أن مسلسل "أبو جبل" إخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، غفران محمد، وجارى التعاقد
ويسجل أبو جبل، التعاون الثانى على التوالى بين مصطفى شعبان ومحمد سيد بشير وأحمد صالح وشركة سينرجى بعد مسلسل "أيوب" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا كبيرًا.
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