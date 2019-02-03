زيزي عادل تطرح أحدث أغانيها في عيد الحب

انتهت الفنانة زيزي عادل، من تسجيل أغنيتها الجديدة "عاملي معلم"، والمقرر أن تطرحها خلال الفترة المقبلة، بالتزامن معاحتفالات عيد الحب في منتصف شهر فبراير المقبل عبر قناتها
وتتعاون "زيزي" في أغنيتها الجديدة، مع الشاعر نادر صالح، والملحن أحمد البرازيلي، والموزعأكرم عادل.
يذكر أن آخر أغاني زيزي كانت "ضحكة مصطنعة" والتي قامت بتلحينها.
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