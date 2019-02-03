بالصور.. انهيار نهال عنبر في جنازة والدها

أصيبت اليوم نهال عنبر، بحالة انهيار لحظة خروج جثمان والدها من مسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر.
ودخلت الفنانة نهال عنبر في نوبة بكاء شديدةأثناء تشييع الجثمان، الذي حرص عدد محدود من نجوم الفن على حضوره، وكان من بينهم سامح الصريطي،
وعاد المخرج حسام الحسيني، نجل الفنانة نهال عنبر، من دبي بمجرد علمه بخبر وفاة "جده".
وتستقبل الأسرة العزاء في الفقيد، الثلاثاء المقبل، بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين.
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