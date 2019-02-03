بالصور.. انهيار نهال عنبر في جنازة والدها

كتب - أحمد أيوب:

أصيبت اليوم نهال عنبر، بحالة انهيار لحظة خروج جثمان والدها من مسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر.

ودخلت الفنانة نهال عنبر في نوبة بكاء شديدة

أثناء تشييع الجثمان، الذي حرص عدد محدود من نجوم الفن على حضوره، وكان من بينهم سامح الصريطي،تامر شلتوت، أيمن عزب، وحسناء سيف الدين.

وعاد المخرج حسام الحسيني، نجل الفنانة نهال عنبر، من دبي بمجرد علمه بخبر وفاة "جده".

وتستقبل الأسرة العزاء في الفقيد، الثلاثاء المقبل، بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين.