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بالفيديو..اوبرا وينفري تواصل الاحتفال بعيد ميلادها بـ"بيجامة النوم"

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كتبت- لمياء نبيل

نشرت الاعلامية اوبرا وينفري مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".


ويبدو أن الاحتفالات بعيد ميلادها الـ65 لا تزال

مستمرة، حيث ظهرت بعد أيام من احتفالها بعيد ميلادها في الفيديو وهي بقمة سعادتها ترتدي ملابس النوم الى جانب أصدقائها.


يذكر أن الإعلامية أوبرا وينفري وجهت رسالة الى المخرجة نادين لبكي بعد مشاهدتها فيلم "كفر ناحوم" وأثنت على إخراجه.

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