مفاجأة هيفاء وهبي لجمهورها.. قريبًا جدًا – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــــــرد: بات مؤكدًا أن في جعبة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مفاجأة كبيرة لجمهورها.

وأشارت هيفاء وهبي في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” إلى أنها تحاول جاهدةً إبقاء تفاصيل المفاجأة سرًا، ونشرت صورة لسحاب حفر عليه حرفي W وH وهما أول حرفي اسم هيفاء واسم عائلتها “وهبي” باللغة الإنجليزية وكتبت: “ما عم بيخلوني احكي.. بس كل اللي فيي قلكن ياه إنو قريبًا قريبًا جدًا”.

وكانت هيفاء وهبي قد شاركت محبيها خلال الأيام الماضية بصور لأزرا وتصاميم ترتكز جميعها على اسمها.

على صعيد آخر، تعيش هيفاء وهبي نجاح ألبومها الجديد “حواء”، الذي يتصدّر المراتب الأولى في قائمة الألبومات الأعلى مبيعًا واستماعًا إلكترونيًا منذ طرحه في الأسواق.