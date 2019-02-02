محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: نشر النجم تامر حسني، صورة جديدة له أثناء تواجده بإحدى الصالات الرياضية "الجيم"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام". وعلق تامر على الصورة قائلًا: " بقالي فترة كبيرة عايز أوصل للشكل ده، وكل شوية أقول بعدين، فكان لازم قرار صارم". يذكر أن الفنان تامر حسني يقوم حاليا بتصوير دوره في فيلم " كل سنة وأنت طيب"، والعمل من إخراج سعيد الماروق.

كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يكشف عن إطلالته الجديدة : "كان لازم قرار صارم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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