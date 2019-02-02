إيناس النجار تعلق على مشاركتها مصطفى قمر بطولة "بورصة مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
نشرت الفنانة إيناس النجار، عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" صورة جمعتها بالنجمين مصطفى قمر، وشريف باهر، علقت عليها: "أخواتي وأصحابي وعشرة عمري.
وأضافت النجار: "مبسوطة إنى بشتغل مع السوبر ستار مصطفى قمر وطبعًا أخويا وأحلى نجم وأخف دم في مصر شريف باهر.. يارب الفيلم يعجبكم.. فيلم "بورصة مصر" إخراج المخرج الكبير اللي كان نفسي اشتغل معاه من زمان.. الأستاذ أحمد نور".
"بورصة مصر" تأليف غادة حنفي، وعلاء مرسي, وبطولة حسن حسني, لطفي لبيب, محمد ثروت, علاء مرسي, محمد لطفي, مدحت تيخا، كلوديا, ساندي, مروة عبد المنعم, ريكو, المطربة هند طاهر, رانيا محمود ياسين, نجوى فؤاد, عبدالله مشرف, هاجار الشرنوبي, أحمد صيام, ياسر الزنكلوني, ومحمد جمعة.
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