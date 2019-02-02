هنا الزاهد تفقد كلبها وتعرض مكافأة مالية ضخمة لمن يعثر عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
أعلنت الفنانة هنا الزاهد، عن مكافأة مالية قيمتها 10 الاَلاف جنيه، لمن يعثر على كلبها بعد أن فقدته مؤخرًا، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت "هنا" عبر خاصية القصص القصيرة صورة لكلبها، الذي ينتمي إلى نوعية الـ "جيرمن شيبرد".
وكتبت على الصورة: "كلبي ضاع يوم الأحد 27 ديسمبر الماضي في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة، ومكافأة 10 الاَلاف لمن يعثر عليه يتصل على الرقم ...".
يذكر أن هنا الزاهد تنتظر عرض فيلمها الجديد "قصة حب"، من إنتاج وقصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، ويشاركها البطولة بطولة أحمد حاتم، علا رشدي، حنان سليمان، وفرح يوسف، إخراج عثمان أبو لبن.
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