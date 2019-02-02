شاهد.. تعليق إيناس النجار على مشاركتها مصطفى قمر بطولة "بورصة مصر"

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نشرت الفنانة إيناس النجار، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ،صورة جمعتها بالنجمين مصطفى قمر، وشريف باهر، وعلقت عليها: "أخواتي وأصحابي وعشرة عمري".
وأضافت النجار: "مبسوطة إنى بشتغل مع السوبر ستار مصطفى قمر وطبعًا أخويا وأحلى نجم وأخف دم فيمصر شريف باهر.. يارب الفيلم يعجبكم.. فيلم "بورصة مصر" إخراج المخرج الكبير اللي كان نفسي اشتغل معاه من زمان.. الأستاذ أحمد نور".
يذكر أن "بورصة مصر" تأليف غادة حنفي، وعلاء مرسي, وبطولة
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