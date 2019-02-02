بالفيديو.. أمل حجازي تطرح أحدث أغانيها "حجابك تاج"

طرحت المطربة أمل حجازي قبل ساعات أحدث أغانيها "حجابك تاج"، علي طريقة الفيديو كليب وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلي أن أغنية "حجابك تاج"، كلمات سلمى رشيد، ألحان مصطفى شكري، والكليب من إخراج محمد دايخ، وكانت أمل قد طرحتها
يذكر أن أخر أعمال أمل حجازي أغنية "يوم مولدك محمد"، إحتفالًا بالمولد النبوي الشريف، من كلمات مصطفى حسن، ألحان مصطفى شكري، وتوزيع حسام الصعبي.
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