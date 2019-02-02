شاهد.. هنا الزاهد تعرض مكافأة مالية ضخمة لمن يعثر علي كلبها المفقود

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أعلنت الفنانة هنا الزاهد، عبر خاصية القصص القصيرة بصفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن مكافأة مالية قيمتها 10 الاَلاف جنيه، لمن يعثر على كلبها بعد أن فقدته مؤخرًا، حيث نشرتصورة لكلبها، الذي ينتمي إلى نوعية الـ "جيرمن شيبرد"، وكتبت على الصورة: "كلبي ضاع يوم الأحد 27 ديسمبر الماضي في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة، ومكافأة
يذكر أن هنا الزاهد تنتظر عرض فيلمها الجديد "قصة حب"، من إنتاج وقصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، ويشاركها البطولة بطولة أحمد حاتم، علا رشدي، حنان سليمان، وفرح يوسف، إخراج عثمان أبو لبن.
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