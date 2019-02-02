بالصور.. ملكة جمال مصر و خالد عادل ينتهيان من تصوير "مش بالكلام"

صورة من كواليس الكليب

كتب - أحمد أيوب:



إنتهت ملكة جمال الموضة لعام 2018 أمينة محمد من تصوير أغنية "مش بالكلام" مع الملحن خالد عادل وهى من كلمات فريد محمد فريد وتوزيع شريف منصور والحان خالد عادل وتم تصويرها فى قرية فجنون.

وتجسد أمينة بالكليب دور فتاة متزوجة من شخص لا تحبه لكنها تهمله كما تهمل ابنتها الوحيدة، ثم يقوم زوجها بالسفر للخارج هو وابنته فتشعر بعدها بالندم.

الكليب سيبث خلال الأيام القليلة القادمة على قناة

مزيكا والقنوات الفضائيه ويوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى، وهو من اخراج احمد الشيخ .

بينما تفاضل أمينة بين عدد من العروض السينمائية خلال الفترة الحالية .

بينما الملحن خالد عادل يتعاون خلال الفترة المقبلة مع عدد من المطربين من ضمنهم مصطفى قمر واسما وحميد الشاعرى وغيرهم .



