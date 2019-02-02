ياسمين رحمي تستعد لتصوير"أنا شيري" بعد الانتهاء من "فيرس"

ياسمين رحمي

كتب - أحمد أيوب:

تستعد الفنانة الشابة ياسمين رحمي، لتصوير دورها في مسلسل "أنا شيري دوت كوم"، وهو بطولة سارة الشامي ومحمد مهران وعماد رشاد وإنجىي وجدان.

ويعد العمل الأول في الشرق الأوسط الذي يُعرض على تطبيق "فيو"، والمسلسل إخراج رامي رزق الله، وتأليف مصطفى زايد، ومحمد فوزي.

كما انتهت "رحمي" أيضًا من

تصوير دورها في فيلم "فيرس"، حيث تلعب دور بنت اسمها نانسي، الشخصية المنطوية التي تحب البطل "شريف السلموني".

يذكر أن الفيلم بطولة شريف السلموني، وريم البارودى، وفاء صادق، وتأليف وإخراج أسامة عمر.