بعد خليها تعنس .. سما المصري تكشف للوفد تفاصيل حملتها "خليك تبور"

كتب- محمود عبد المنعم:

قالت الفنانة سما المصري، أن كلمة عانس لا تتماشي مع المرأة المصرية التي أكدت للجميع أنها قادرة على تحمل المسئولية في كافة مناحي الحياة ، مشيرة إلي أن المرأة تمارس عملها ثم تذهب إلى منزلها لتقوم بدورها الأسري دون تعب أو كلل، عكس بعض الرجال الذين

يتهربون من المسئولية بشكل تام.

وكشفت "المصري" في تصريحات خاص "لبوابة الوفد" أنه بصدد تدشين حملة بعنوان"خليك تبور" رداً على حملة "خليها تعنس" خاصة أن الشاب عندما ينتهي من الدراسة الجامعية يصبح

مطالب بالعمل وتحمل المسئولية، عكس البنت

التي تظل مدللة في منزل أسرتها تلقي أفضل الرعاية.

وأضافت قائلة" مفيش ست بتعنس بس في رأجل بيعنس علشان لما بيكبر في السن هيكون لوحده؛ عكس البنت من السهل جداً أنه تفضل بمنزل أهلها معززة مكرمة".

يذكر أن الفنانة سما المصري تصدر اليوم السبت تريندات محرك البحث جوجل، بعد إذاعة حلقتها في برنامج "قطعوا الرجاله" والذي تقدمه لإعلامية راغدة شلهوب أمس الجمعة.