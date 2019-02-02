كتب - أحمد أيوب: هنأت المطربة شيرين عبدالوهاب، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات"تويتر"، النجمة اللبنانية نانسي عجرم، بوصول مولودتها الثالثة، والتي أطلقت عليها اسم "ليا"، ووكتبت "شيرين"، في تغريدتها: "مبروك يا أحلى أطلقت عليها اسم "ليا"، ووكتبت "شيرين"، في تغريدتها: "مبروك يا أحلىنانوسة.. أحلى حاجة في الدنيا إن العيلة تكبر". يُذكر أن اللبنانية نانسي عجرم وضعت مولودتها "ليا" مساء أمس الجمعة، في إحدى مستشفيات لبنان .

كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبدالوهاب لـ نانسي عجرم: أحلى حاجة في الدنيا إن العيلة تكبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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