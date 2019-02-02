سخريةٌ عارمةٌ من إليسا بسبب رقصتها في حفل "دبي"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تلقّت الفنانة اللبنانية إليسا، تعليقاتٍ ساخرةً من معظم متابعيها، بعد نشرها مقطع فيديو من حفلها الذي أحيته مساء الجمعة بالقرية العالمية في "دبي".

ونشرت إليسا مقطع فيديو أثناء تقديمها وصلة رقص على إحدى أغانيها، على المسرح وأمام الجمهور، وعلّقت على الفيديو قائلةً: "لم أستطع منع نفسي عن الرقص مع الحضور العظيم.. حفلة يجب تذكرها".

إلا أنّ طريقة إليسا ورقصتها تسبّبت في سخرية النشطاء منها، فكتبت "بيبي": "لك مش لابقيتلك بالمرة"، وعلّق "شيخ موسى" قائلًا: "ثقيلة شو ما عملت".

وكتبت "مارا": "رقصتك بتضحك"، فيما علّقت سالي مستنكرةً رقصها: "الناس تكبر تعقل"، وقال حساب آخر باسم "صهيب": "ريتك راقدة بس ولا رقصة المحشورة الي رقصتيها"،

وكانت إليسا قد أشعلت حماس الجمهور في الحفل، بتقديمها وصلات رقص على أنغام موسيقى أغانيها، حيث غنت "أسعد واحدة" و"بتشرق شمس العيد"، و"وحشتوني" للمطربة وردة الجزائرية، وغيرها من أغاني ألبومها الجديد "إلى كل اللي بيحبوني".

ونشرت الفنانة اللبنانية أمس، صورةً لها من الحفل، وعلّقت عليها قائلةً: "يا لها من تجربة مدهشة أن تعود إلى القرية العالمية وأن تغني للحشد المذهل، حضر 100 ألف اليوم، شعرت بالسعادة معكم.. أراكم مجددًا قريبًا".