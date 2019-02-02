أحمد السعدني يُثير الجدل مُجددًا.. مع إنجي علي هذه المرّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الفنانُ المصريُّ أحمد السعدني، نجل الفنان الكبير صلاح السعدني حالةً من الجدل وسط انتقاداتٍ له، بعد نشره صورةً له تجمعه بالفنانة والإعلامية إنجي علي.

ونشر السعدني عبر صفحته الرسمية في "إنستغرام" صورةً تجمعه بإنجي علي، وهي تحتضنه بشكل أثار انتقادات المتابعين، كذلك التساؤلات حول علاقة السعدني بالكثير من الفنانات والتصوير معهن بطريقة تبدو "حميمية".

وظهر السعدني وإنجي في الصورة كأنهما خارجان من "كافيه" أو"فندق"، وكتب باللغة الإنجليزية "صديقتي المجنونة الكسولة"، ليبدأ متابعوه في توجيه الأسئلة والانتقادات له، كونه ظهر مسبقًا في صور مشابهة مع الفنانتين المصرية مي عز الدين، والتونسية درة منذ أيام.

وكتب المتابعون: "هو منفصل ولا مطلق"، و"لا هو مطلق وحقه يا جماعة"، و"الله يكون في عون مراتك.. كل يوم حاضن واحدة من إخواتك"، و"حبيبي علنياته.. كل البنات إخواته"، و"أنت مكنتش بتحضن يا أحمد.. العيب على اللي مشعلقة فيك"، و"الحضن الحلو ده.. حضن صحاب..ربنا يهدي"، و"يحضن براحته.. معندوش حد يولع فيه"، و"أنت تحضن كله".

يُذكر أن أحمد السعدني كان قد أثار حالة من الجدل مؤخرًا بعد ظهوره المماثل مع مي عز الدين ودرة، ورغم نفيه لوجود علاقة تجمعه بأيّ منهما بسبب الصور، إلا أنه عاد لإثارة الجدل مرة أخرى والتساؤلات من قبل جمهوره.