شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى فنان تشكيلى يتم قتله فى فيلم "محمد حسين" لمحمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان سمير صبرى، خلال أحداث فيلم "محمد حسين" للنجم محمد سعد، شخصية رسام مصرى معروف فى فرنسا، ولديه العديد من المعارض الفنية التى يعرض فيها لوحاته فى باريس، وحينما يشعر بالحنين ويقرر العودة على مصر يقيم آخر معارضه فى فرنسا ويبيع لوحات المعرض بالكامل ويصفى جميع أعماله ليعود إلى مصر.

وخلال الأحداث تكون هناك لوحة فراغة موقعة باسمه ويتعهد لمشترى اللوحة برسمها فى مصر ويرسلها له عبر طرد بريدى وحينما يعود إلى مصر تنقلب الأحداث رأساً على عقب، ومن المقرر عرض الفيلم فى موسم عيد الفطر المقبل.

وبعدما يعود صبرى إلى مصر يقابل السائق "محمد حسين" الذى يجسده النجم محمد سعد، ويُقتل سمير صبرى فى ظروف غامضة بسبب هذه اللوحة وتبدأ رحلة البحث عن القاتل ويدخل فى صراعات مع المافيا وتتوالى الأحداث.

ويشارك فى بطولة "محمد حسين" مى سليم وفريال يوسف ومحمد ثروت، من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.