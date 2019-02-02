شاهد.. هانى شاكر بإطلالة شبابية فى أحدث جلسة تصوير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع المطرب هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، لجلسة تصوير جديدة ظهر من خلالها بإطلالة كاجول شبابية، وذلك أثناء تصوير غلاف أغنيته الجديدة "بعمل نسيت" والتى من المقرر طرحها بمناسبة عيد الحب المقبل ويقدمها بشكل جديد.
أغنية "بعمل نسيت" من كلمات عماد عبيد فى أول تعاون مع المطرب هانى شاكر، وألحان حسام الدين مصطفى، وتوزيع شريف حمدان، وهى الأغنية الثانية لهانى شاكر فى 2019 بعد طرحه أولى أغانيه الذى طرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الشرطة باسم "هتعيشى يا مصر".
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