تامر عاشور يعلن قدوم طفلته الأولى.. ويختار لها هذا الاسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

أعلن الفنان تامر عاشور، من خلال حسابه الشخصي على "انستحرام"، عن قدوم مولودته الأولى، من زوجته سمر أبو شقة.

ونشر عاشور صورة، لآية من القرآن الكريم: "الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا"، وعلق تامر على الآية الكريمة، قائلًا: "الحمد لله رب العالمين ربنا رزقني بــ أحلى بنوته في الدنيا "أيام" لأزم تشاركوني فرحتي ويارب ارزق كل الناس بالفرحة دي".

وكان تامر عاشور، احتفل بزفافه على سمر أبو شقة، في أكتوبر من عام 2017.