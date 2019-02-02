طرح أفيش الدورة الخامسة لـ"الإسكندرية للفيلم القصير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

كشف المخرج محمد محمود، رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن الأفيش الرسمى للدورة الخامسة والمنتظر أن تقام مطلع أبريل المقبل.

"الأفيش الرسمي" من تصميم الفنانة أميرة عبد الحفيظ وجاء ليعبر عن الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر، والتي تضم بين طياتها الكثير من المعالم المميزة مع امتزاج الحضارات والثقافات المختلفة، فيما يرمز الحنطور إلى التراث القديم لمدينة البحر والذي من المقرر أن ينقل ضيوف المهرجان خلال حفلى الافتتاح والختام.

على الجانب الآخر، تواصل لجنة مشاهدة الأفلام عملها للاستمرار على برنامج قوى يتناول عددا من الأفلام المميزة لجمهور الإسكندرية ويباشر الدكتور محمد العدل الرئيس الشرفى للمهرجان الاطلاع على كافة التفاصيل لضمان خروج دورة العام الجارى في أفضل صورة.

وجدد المخرج مونى محمود المدير الفنى للمهرجان الشكر إلى الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، لحرصه على دعم المهرجان خلال دورة ٢٠١٩ وتذليل أية عقبات من شأنها تعطيل الدعم أو تأخير الإجراءات الروتينية.