بلقيس تلهب حماس الجمهور في حفلتها العالمية.. وشون بول يتألق في السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 فبراير 2019 09:03 مساءً - ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية للغولف، وبدعم من الهيئة العامة للترفيه، أقيمت أمس حفلة غنائية ساهرة، امتزجت فيها الأغنية الخليجية بنظيرتها الأجنبية، أحيتها الفنانة بلقيس، والفنان الجامايكي شون بول، وامتدت ثلاث ساعات متواصلة.

والحفلة هي الثانية لبلقيس في السعودية بعد حفلتها الأولى في نوفمبر 2017، وخُصِّص للنساء فقط، بينما حلَّ شون بول للمرة الأولى ضيفًا على البلاد.

وعلى الرغم من أنّ الحفلة الغنائية تأتي ضمن فعاليات بطولة الغولف، إلا أنها شهدت حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، كما حدث مع الحفلة الأولى ضمن ليالي البطولة.

"الخليج 365" وُجِدَت في قلب الحدث منذ بدايته، ورصدت لكم أهم تفاصيل الليلة الساهرة.

استعدادات كبيرة

رصدنا خلال تجوالنا في مقر الحفلة، الاستعدادات الكبيرة والتجهيزات الاحترافية لتظهر المناسبة الفنية بأجمل شكل، وكانت بلقيس، الفنانة الخليجية والعربية الوحيدة التي أحيت حفلةً غنائيةً ضمن الفعالية، قد سبقت حفلتها بمشاركة جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيله، طالبةً منهم اختيار الأعمال الغنائية التي ستقدمها في البرنامج الغنائي.

كذلك لاحظنا وصول الفرقة الموسيقية قبل بدء وصلة بلقيس بساعة، استعدادًا لوضع اللمسات النهائية على الأغاني المقدمة، حيث أجرت بروفةً للأغنية الوطنية "فوق هام السحب".

وشهدت الاستعدادات التي سبقت الحفلة أيضًا، تزيين الشاشات الضخمة في المسرح الرئيس بصور بلقيس، التي لم تجرِ بروفاتها على المسرح، وتبيَّن أنها حضَّرت لأعمالها الغنائية بالتنسيق مع الفرقة الموسيقية خارج أسواره.

وفي حديثها لـ "الخليج 365" قبل الحفلة، قالت الفنانة بلقيس: "حفلتي الثانية في السعودية ستكون مقدمة لحفلات أخرى فيها خلال الفترة المقبلة". مشيرةً إلى أنها ستقدم مفاجآت كبيرة في هذه الحفلة، شاكرةً الجمهور الحاضر، والذي سيتابعها عبر مواقع التواصل، منوهةً إلى أنها معتادة على الجمهور السعودي في حفلاتها المباشرة.



وحول أصداء حفلتها، أكدت بلقيس أنها رائعة، وقد لمست ذلك من الإعلانات، والإقبال الكبير على الحفلة، وعبَّرت عن سعادتها بالوجود مرة ثانية في حفلةٍ مباشرة بالسعودية، كاشفةً أنّ أيّ فنان يتمنى الغناء للجمهور السعودي، لأنه ببساطة "رأسمال أيّ فنان عربي وخليجي".

وتحدثت بلقيس عن استعدادها للمناسبة الفنية، كاشفةً أنّ أيّ حفلةٍ تقيمها في السعودية، وكأنها الحفلة الأولى لها، وقالت: "من حظي السعيد اليوم، أن ألتقي مجموعة مختلفة من الجماهير، فحفلتي الأولى كانت مخصصةً للنساء فقط، لكنني في هذه الليلة، سأرى أمامي جمهورًا من الجنسين ومن مختلف الفئات، وأنا متحمسة جدًّا. ولا أخفيكم، أصبحت معتادة على الجمهور السعودي، لكنني اليوم سألتقي جميع فئاته مباشرةً، وهذا أمر مثير ورائع، وأنا على أتم الاستعداد للحفلة".

ترحيب وانسجام

قبل اعتلائها خشبة المسرح، تعالت أصوات الجماهير مطالبةً بلقيس بالظهور قبل موعد حفلتها المقرَّرة في التاسعة مساءً، لكنَّ الفنانة المتألقة دخلت المسرح في الـ 09:20، وعلَّلت ذلك بوجود بعض التجهيزات التقنية.

ولوحظ في بداية وصلتها عدم تمكُّن الجمهور الحاضر من سماع صوتها بسبب مشكلات هندسية في الصوت، فطلبت بلقيس من مهندس الصوت إصلاح تلك المشكلات، لكنَّ مستوى الصوت بقي أقل من المتوقع، على أنّ هذا لم يمنع الانسجام الكبير بينها وبين جمهورها، حيث أشعلت بلقيس الأجواء منذ اللحظات الأولى لوصلتها بأغنية "تغار من الهوى".

وخاطبت بلقيس جمهورها أكثر من مرة لإشعال حماسهم، قائلةً: "الركن البعيد الهادي". مشيرةً بكلامها إلى المدرجات الأخيرة، مرحِّبةً في الوقت نفسه بالجمهور الكبير الذي تفاعل معها في جميع وصلاتها الغنائية.

وخلال وصلتها، قدّمت بلقيس اللون "الخبيتي" ما أثار تفاعل الجمهور كثيرًا، ونوَّعت في أعمالها الغنائية بين الفلكلور الشعبي، والأغنية الوطنية، ومزجت بين الأغنيتين الجنوبية، والأجنبية.

وبما أنّ هذه الحفلة هي الثانية لها في السعودية، قدمت الفنانة المحبوبة للجمهور السعودي عملين وطنيين، هما "فوق هام السحب" الأغنية الوطنية الأشهر، و"أنت ملك"، وقد شاركها الجمهور غناءهما.

وعلى مدى أكثر من ساعة، غنت بلقيس عشر أغنيات، وشهدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الحاضر بكثافة، بخاصة مع الحماس الذي بثته فيهم خلال وجودها على خشبة المسرح.

وتحدثت بلقيس عن أدائها الأغنية الجنوبية، قائلةً لجمهورها: "لم أكن مستعدةً لأداء الأغنية الجنوبية، لكنني قدمتها تلبيةً لطلبكم". مختتمةً بها حفلتها الجماهيرية.

فيروز حاضرة

وفي حفلتها، عملت بلقيس على إرضاء جميع الأذواق الفنية، وظهر هذا من خلال اختياراتها الغنائية المتنوعة، إذ لم تكتفِ بتقديم الأعمال الخليجية، حيث ألهمت الحضور بغنائها لفيروز "نسَّم علينا الهوى" لتتعالى أصوات الجمهور مرددين معها الأغنية كاملةً في لوحة غنائية وموسيقية فريدة.

واستوقفت بلقيس الحضور قائلةً: "اسمحوا لي بأن أقدّم لكم عملًا باللغة الأجنبية". وأثنى الجمهور كثيرًا على طريقتها في أداء الأغنية الكلاسيكية، إذ لامست مشاعرهم جميعًا.

خفة ظلّ

بدا واضحًا خلال الحفلة مدى خفة ظل بلقيس، حيث توجَّهت بالكلام لجمهورها أكثر من مرة لتثير حماسهم، وتدفعهم إلى مشاركتها الغناء، كما حرصت على تلبية طلباتهم الغنائية بصدر رحب وابتسامة جميلة طوال وقوفها على المسرح. ولوحظ أيضًا توجهها إلى الفرقة الموسيقية مرات عدة، مطالبةً بالدفوف. وقد اعتادت بلقيس في حفلاتها على بث المرح وإثارة حماس جميع الحاضرين.

شون يشوِّق الجمهور

وبعد استراحة لمدة نصف ساعة، اعتلى خشبة المسرح الفنان الجامايكي شون بول، الذي قدم على مدى ساعة ونصف الساعة مجموعةً من أعماله الغنائية، وسط هتافات الحضور الجماهيري، تفاعلًا مع ما يقدمه.



وفي حفلته الأولى بالسعودية، تحدث شون لجمهوره قائلًا: "فخور بوجودي في السعودية، وفخور بكم أيضًا. حضوركم جميل". فقابله الجمهور بعاصفة من الترحيب.

وبعد عدد من الأعمال الأجنبية التي تغنَّى بها، عاد شون وخاطب جمهوره شاكرًا جميع الحضور على وجودهم في الحفلة.

وفي منتصف السهرة الغنائية، قال شون للجمهور: "أرغب في إنهاء الحفلة". لكنَّ الجمهور المتشوِّق لأعماله رفض الأمر، وطالبه بالاستمرار في إبداعاته، وهذا ما حدث، حيث استمر شون في تقديم أغنياته.

وتحدث شون، الذي وجد تفاعلًا جماهيريًّا كبيرًا في المسرح المزيَّن بالعلم الجامايكي، قبل النهاية قائلًا: "أريد اليوم أن أرى وأشاهد جدة بكم".

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