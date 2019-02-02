في اليوم العالمي للحجاب.. أمل حجازي تهدي جمهورها "حجابك تاج"

أمل حجازي

كتب - أحمد أيوب:

نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، برومو أحدث كليباتها "حجابك تاج"، المقرر إطلاقه خلال الأيام القادمة.

وجاء الكليب بمناسبة اليوم العالمي للحجاب، وعلقت أمل على أغنيتها الجديدة كاتبة :"أثير جدل حول

وجوب الحجاب للمرأة هل هو واجب في القرآن أم لا ...ما رأيكم ؟!بمناسبة اليوم العالمي للحجاب أهديكم أغنيتي حجابك تاج... وأتمنى أن تؤثر ايجاباً على كل محجبةوغير محجبة وعلى كل من هي مترددة في حجابها".

يذكر ان "حجابك تاج" كلمات سلمي رشيد، وألحان مصطفي شكري، وتوزيع حسام المصعبي.

يذكر أن الأول من فبراير هو اليوم الاحتفال بالحجاب عالميًا.