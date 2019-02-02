شاهد.. تامر عاشور يكشف عن اسم مولودته الأولى

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كشف المطرب تامر عاشور، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، لجمهوره ومحبيه عن اسم طفلته الأولى "أيام".
حيث نشر عاشور صورة لآية من القرآن الكريم، وعلق على الآية الكريمة كاتبًا: "الحمد للهرب العالمين ربنا رزقني بــ احلى بنوته في الدنيا "أيام" لازم تشاركوني فرحتي ويارب ارزق كل الناس بالفرحه دي".
وكان تامر عاشور، احتفل بزفافه على
وعلى جانب آخر، حمس تامر عاشور جمهوره لألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا بالأسواق بعد فترة تحضير استمرت لأكثر من عام.
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