شاهد.. تامر عاشور يكشف عن اسم مولودته الأولى

تامر عاشور

كتب - أحمد أيوب:

كشف المطرب تامر عاشور، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، لجمهوره ومحبيه عن اسم طفلته الأولى "أيام".

حيث نشر عاشور صورة لآية من القرآن الكريم، وعلق على الآية الكريمة كاتبًا: "الحمد لله

رب العالمين ربنا رزقني بــ احلى بنوته في الدنيا "أيام" لازم تشاركوني فرحتي ويارب ارزق كل الناس بالفرحه دي".

وكان تامر عاشور، احتفل بزفافه على

سمر أبو شقة، في أكتوبر من عام 2017، وذلك في حفل كبير بأحد فنادق القاهرة شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وعلى جانب آخر، حمس تامر عاشور جمهوره لألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا بالأسواق بعد فترة تحضير استمرت لأكثر من عام.