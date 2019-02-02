سما المصري: لهذا السبب تقدمت في تريندات محرك البحث جوجل

كتب- محمود عبد المنعم:

تصدرت الفنانة سما المصري تريندات محرك البحث جوجل، اليوم السبت، وذلك بعد إذاعة حلقتها في برنامج "قطعوا الرجالة" والذي تقدمه لإعلامية راغدة شلهوب أمس الجمعة.

وقالت الفنانة سماء المصري في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن سبب سعادتها لتصدرها محرك البحث جوجل هو التـأكيد على

حب الجمهور لها، وحرصهم على متابعة كافة أعمالها التي تقدمها، مشيرة إلي أنها تلقت العديد من التعليقات الإيجابية على نجاح الحلقة عبر موقعها على الإنستجرام.

وأضافت "المصري:"قائلة "الناس بتحب أني بتكلم بشكل صريح وواضح

ومن قبل كانت هذه الصراحة والوضوح محل انتقادي ولكن الآن أصبح الجمهور يحب هذه الصراحة والوضوح بعد رؤيتهم لبعض النماذج في مجال الفن والإعلام والتي تطل عليهم بوجوه مزيفة ومصطنع، لذلك كان حب الجمهور لأني أتحدث بكل الصراحة وكل الوضوح ".

وقد استضاف برنامج "قطعوا الرجالة" للإعلامية راغدة شلهوب، الفنانة سما المصري الجمعة الماضية .