سما المصري: لهذا السبب تقدمت في تريندات محرك البحث جوجل

تصدرت الفنانة سما المصري تريندات محرك البحث جوجل، اليوم السبت، وذلك بعد إذاعة حلقتها في برنامج "قطعوا الرجالة" والذي تقدمه لإعلامية راغدة شلهوب أمس الجمعة.
وقالت الفنانة سماء المصري في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن سبب سعادتها لتصدرها محرك البحث جوجل هو التـأكيد علىحب الجمهور لها، وحرصهم على متابعة كافة أعمالها التي تقدمها، مشيرة إلي أنها تلقت العديد من التعليقات الإيجابية على نجاح الحلقة عبر موقعها على الإنستجرام.
وأضافت "المصري:"قائلة "الناس بتحب أني بتكلم بشكل صريح وواضح
وقد استضاف برنامج "قطعوا الرجالة" للإعلامية راغدة شلهوب، الفنانة سما المصري الجمعة الماضية .
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