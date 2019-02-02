شاهد.. أول صورة من كواليس "أبو جبل" لـ مصطفى شعبان

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نشر الفنان مصطفى درويش، صورة له من كواليس تصويرمسلسل "أبو جبل"، جمعته بالفنان مصطفى شعبان، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقدرويش على الصور كاتبًا: "بِسْم الله توكلنا على الله أول يوم تصوير مسلسل أبو جبل الرائد عماد
يذكر أن مسلسل "أبو جبل" يشارك في بطولته نجلاء بدر، عائشة بن أحمد، مريم حسن، محمود البزاوي، محمد علي رزق، دياب.
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