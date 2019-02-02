بالفيديو.. فنانات اصطحبن أزواجهن بالكليبات قبل شيرين وحسام حبيب

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، أحدث كليباتها "حبه جنة" ضمن ألبومها الأخير "نساي" والتي ظهر فيه زوجها حسام حبيب بدور حبيبها.

ولم يظهر "حبيب" بملامحه كاملة، فقط ظهر خلال الأغنية دون الكشف عن وجهه كاملًا، فتعمد مخرج "الكليب" إبراز جهة واحدة من وجهه، أو ذقنه.

و لم تكن "شيرين" هي الأولى بين النجمات التي تصطحب زوجها

معها خلال أحد كليباتها، فقد سبقتها من قبل العديد.

وجاءت في المقدمة الفنانة السورية أصالة، حيث طرحت في عام 2006 كليبها الشهير "أكتر" والذي حقق حينها نجاحًا كبير فور عرضه، وحينه تداولت الأقاويل بأن "الموديل الذي ظهر معها دون أن يكشف عن وجهه بوضوح هو زوجها

المخرج طارق العريان.

كما تكرر الأمر بكليبها "بين ايديك"، وكان "العريان" صرح من قبل مع الإعلامي الللبناني نيشان بظهوره مع زوجته "أصالة" بأغنيتها.

وقبل انفصال أنغام عن زوجها الثاني "فهد" ظهر الأخير معها عام 2005، بكليبها "بحبك وحشتيني" الذي ظهر بصفته أيضًا خلال العمل، وذلك خلال فترة حملها بابنها الثاني "عبدالرحمن".

وحقق الألبوم وقتها والفيديو كليب نجاحًا كبيرًا جدًا. والأغنية من كلمات خالد أبو الفتح وألحان شريف تاج وتوزيع فهد نفسه، وإخراج هادي الباجوري.