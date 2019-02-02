بالفيديو.. "مافيا" محمد رمضان تصل للعالمية

كتب - أحمد أيوب:

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات "تويتر"، مقطع فيديو جديد لفتاتين إنجليزيتين عرفتا به وبمسيرته الغنائية، مشيدتين بكليبه الأخير "مافيا".

وظهرت الفتاتان متحمستين للأغنية، وقالت إحداهما أن رمضان ذكرها بمسلسل الجريمة

الشهير "Peaky Blinders".

ويواصل رمضان نشر عدد من الفيديوهات التي أظهرت إعجاب جمهوره في مصر والوطن العربي والعالم بكليبه الأخير، والذي يلقى نجاحًا كبيرًا منذ طرحه

مطلع العام الجاري.

يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية المقرر عرضها الفترة المقبلة، منها مسلسل "زلزال" للماراثون الرمضاني المقبل، وفيلم "بطل عادي" الذي يمثل التعاون الثاني بينه وبين شركة "العدل جروب"، بعد نجاح مسلسلهما "نسر الصعيد" في رمضان الماضي.