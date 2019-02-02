إقبال غير مسبوق على تذاكر حفل تامر حسني في السعودية

متابعة بتجـــــــــــــرد: يتحضر النجم المصري تامر حسني لحفله في المملكة العربية السعودية يوم 22 شباط/فبراير الجاري، والذي سيقام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وقد نشر الحساب الرسمي للجنة الفنية للهيئة العامة للثقافة على “تويتر”، أنّ “هناك إقبالًا كبيرًا على تذاكر حفل تامر، ونفاد 1000 تذكرة في أقل من ساعة، وأرفقته بـ”هاشتاغ #تامر_حسني_في_السعودية.

ومن المقرر أن يقدّم تامر حسني، خلال الحفل باقة من أجمل أغاني أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.

وكان تامر حسني قد أحيا أول حفل فني مختلط في تاريخ السعودية في شهر آذار/مارس من عام ٢٠١٨ الماضي، ونفذت تذاكره حينها في وقت قياسي بعد طرحها بساعة و15 دقيقة تقريباً.

من جهة أخرى، يواصل تامر حسني تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد والذي يتولى إخراجه سعيد الماروق.