“حبه جنة” لـ شيرين وحسام حبيب يحطّم المليون في ساعات!

متابعة بتجـــــــــــــرد: تخطى فيديو كليب “حبه جنة” الذي طرحته النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب مؤخرًا المليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.
العمل الذي يشارك في بطولته إلى جانب شيرين، زوجها الفنان حسام حبيب حقق هذا الرقم القياسي في نسب المشاهدة بأقل من 24 ساعة على إتاحة عرضه.
أغنية “حبه جنة” من كلمات محمد عاطف، ألحان مدين وتوزيع أحمد ابراهيم وهي أغنية رومانسية بإيقاع موسيقي غربي حققت رواجًا واسعًا منذ إطلاقها، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج العالمي لوكا كواسين.
الجدير ذكره أن ألبوم “نسّاي”يتضمن 12 أغنية وهي، “نسّاي”، “بحبك من زمان”، “يا بياعين الصبر”، “ضعفي”، “حبّه جنّة”، “الوتر الحساس”، “كلام عينيه”، “يا ريت – حاجات”، “زمان”، “الكدابين”، ”طيب وجدع” و ”تاج راسك”.
لمشاهدة فيديو كليب “حبه جنة”:
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