شاكيرا تحلق في الصدارة العالمية.. تعرف إلى السبب!

متابعة بتجــــــــــــرد: احتفل جمهور النجمة الكولومبية ذات الأصول اللبنانية، شاكيرا، بعيد ميلادها الـ 42، يوم 2 شباط/فبراير الجاري.
وتصدّر اسم شاكيرا قائمة العبارات الأكثر تداولًا في عدد كبير من بلدان العالم حيث انهالت عليها المعايدات من كل حدب وصوب عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
الجدير ذكره أن شاكيرا تحظى بشعبية كبيرة وقد حصلت على جوائز عدّر ومنها 3 جوائز جرامي، و13 جائزة جرامي لاتينية، و5 جوائز MTV Video Music و7 جوائز بيلبورد للموسيقى.
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