كارول سماحة تحتفي بالقفطان المغربي في طنجة

متابعة بتجــــــــــــــرد: تزور النجمة اللبنانية كارول سماحة عاصمة البوغاز طنجة، حيث من المنتظر أن تحيي تظاهرة “قفطانورطي” يوم 9 آذار/مارس المقبل، الذي يقدم أحدث صيحات القفطان المغربي.
ومن المقرر أن تقدّم كارول سماحة خلال الحفل الذي ينتظرها فيه الجمهور المغربي بفارغ الصبر باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.
الجدير ذكره أن الدورة الخامسة من “قفطانورطي” المنظمة من طرف جمعية “التضامن للفن والثقافة” بطنجة، ستستقبل هذا العام مجموعة من المصممين المغاربة والعرب، بهدف إبراز الزي التقليدي في قالب عصري، استطاع أن يخترق الحدود ويصل إلى العالمية.
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