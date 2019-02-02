ياسمين عبد العزيز تدخل المستشفى من أجل «الملكة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز، تصوير عددا من مشاهدها فى أحد مستشفيات 6 أكتوبر، حيث تجمع المشاهد بينها وبين الفنانين أحمد العوضى وأحمد صلاح حسنى وآخرين من الفنانين المشاركين.

وكان تصوير المشاهد الأولى من المسلسل، قد انطلق خلال الفترة الماضية فى الديكور المخصص للعمل داخل أحد استوديوهات القاهرة، كما احتفل صناع العمل بانطلاق التصوير.

وتجسد ياسمين خلال أحداث العمل دور سيدة متزوجة من ضابط شرطة ولديها ولد وبنت خلال الأحداث، وتدور الأحداث فى إطار درامى اجتماعى مشوق، حيث تبتعد الفنانة المصرية هذا العام عن الكوميديا وتظهر فى شخصية مهندسة تتعرض لكثير من المواقف.

ويشارك في بطولة مسلسل “الملكة”، ياسمين عبد العزيز، أحمد صلاح حسنى وهند عبد الحليم وهاجر الشرنوبى، وأحمد العوضى ومحمد عز، من تأليف عبد الله حسن، وأمين جمال، وطارق الكاشف، ومن إخراج حسام على، وإنتاج تامر مرسى.