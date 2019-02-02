قضية الفيديو الإباحي المنسوب إلى رانيا يوسف تتفاقم

متابعة الخليج 365: لم يمرّ الفيديو الإباحي الّذي يحمل إسم الممثلة المصرية رانيا يوسف مرور الكرام، بخاصةٍ بعد إنتشاره بشكلٍ واسع عبر الإنترنت.

وفي التفاصيل، تفاجأت رانيا يوسف بنشر فيديو خارج عن الآداب منسوب إليها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فتقدّمت ببلاغ لدى الشرطة المصرية ضد مروّج الفيديو.

وفي تطوّرات القضية، أحال النائب العام نبيل صادق بلاغ رانيا يوسف ضد مروّج الفيديو إلى نيابة وسط القاهرة لبدء التحقيق والقاء القبض على المُتهم بتشويه صورة الممثلة المثيرة للجدل.