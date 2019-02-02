لماذا تضع ميغان ماركل يدها على بطنها باستمرار؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: لفتت دوقة ساسكس ميغان ماركل الانتباه بعد ظهورها في معظم صورها خلال فترة حملها وهي تضع يدها على بطنها، ما دفع بروّاد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التساؤل عن سبب هذه الحركة التي وصفوها بأنها متعمدة.
لمعرفة الإجابة، لجأت إحدى وسائل الإعلام البريطانية لخبراء علم النفس ولغة الجسد لمعرفة سبب وضع ميغان ماركل يدها بهذا الشكل المتكرّر على بطنها.
وكشفت الخبيرة كاثرين غريفز أنّ احتضان الجنين بهذه الطريقة يساعد المرأة الحامل على إفراز هرمون الأوكسيتوسين، وهو أحد الهرمونات الهامة في عملية الولادة لتسهيلها، وأنّ وضع يد المرأة الحامل على بطنها يريح الطفل ويريحها.
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