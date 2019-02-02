متابعة بتجـــــــــــــرد: أجابت الفنانة المصرية فيفي عبده على جميع التساؤلات الّتي تردها على فيديوهاتها حول حقيقة عمرها، فهل تجاوزات السبعين عاماً كما يتّهمها البعض؟
في التفاصيل، ردّت فيفي عبده بعفويّتها المعهودة “أنا عمري 105 سنين، لكن عمر روحي وقلبي 25 سنة بس”.
وأضافت فيفي عبده “اللي عاوز عروسة كبيرة أنا موجودة، واللي مش عاجبه براحته لأن أنا ماعشتش السن ده. ومن وقت لمّا كان عندي 9 سنين أنا ما عرفش حاجة عن الحياة، وعايزة أعيش حياتي دلوقتي وأعيش وأفرح وماليش دعوة بالناس التانية”.
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تتحدّث عن عمرها.. فهل تجاوزت الـ70 عاماً؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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