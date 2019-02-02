الفنان محمد هنيدى يحتفل بعيد ميلاده وسط الجمهور

القاهرة _ لايف ستايل
احتفل الفنان محمد هنيدى بعيد ميلاده أمس فى كواليس مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، وسط فريق عمل مسرحيته التى تقام على أحد مسارح مدينة السادس من أكتوبر.
ونشر المخرج مجدى الهوارى، صوراً من الاحتفال على خشبة المسرح وسط الجمهور، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى الذى ضم الكثير من النجوم مثل بيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت ومها أبو عوف.
ويعود هنيدى لخشبة المسرح بعد غياب طويل بمسرحية "3 أيام فى الساحل" إخراج مجدى الهوارى وتأليف حاتم حسين، ويشاركه فى البطولة كل من الفنان الكوميدى بيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت ومها أبو عوف وندى موسى وسامية الطرابلسى.
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