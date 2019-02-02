ياسمين عبد العزيز تصور "الملكة" فى أحد مستشفيات 6 أكتوبر

تصور النجمة ياسمين عبد العزيز عددا من مشاهدها فى أحد مستشفيات 6 أكتوبر، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنانين أحمد العوضى وأحمد صلاح حسنى وآخرين من الفنانين المشاركين.

وانطلق تصوير المشاهد الأولى من المسلسل الفترة الماضية فى الديكور المخصص للعمل داخل أحد استوديوهات القاهرة، كما احتفل صناع العمل بانطلاق التصوير.

وتبتعد ياسمين هذا العام عن الكوميديا هذا العام حيث تظهر فى شخصية مهندسة تتعرض لكثير من المواقف، حيث تجسد دور سيدة متزوجة من ضابط شرطة ولديها ولد وبنت خلال الأحداث، وتدور الأحداث فى إطار درامى اجتماعى مشوق.

مسلسل "الملكة" من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد صلاح حسنى وهند عبد الحليم وهاجر الشرنوبى، وأحمد العوضى ومحمد عز، من تأليف عبد الله حسن، وأمين جمال، وطارق الكاشف، ومن إخراج حسام على، وإنتاج تامر مرسى.

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